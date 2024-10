Marco Patarnello, non si placa la bufera sul magistrato “anti-Meloni” (Di martedì 22 ottobre 2024) La mail del sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello sulla questione dei migranti in Albania, tramite la quale l’esponente di magistratura Democratica critica la premier Meloni e parla della necessità di “fare opposizione”, continua a destare scandalo. Patarnello ha definito Meloni “più pericolosa di Berlusconi”. Per tutta risposta il Governo ha varato a tempo di record, il 21 ottobre, un decreto legge. L’obiettivo è di superare il blocco dei pm circa l’invio dei migranti sbarcati in Italia nel Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in Albania. Strutture costruite ad hoc per ‘confinare’ i naufraghi fuori dai confini nazionali. La mail di Patarnello A pubblicare in questi giorni la mail della discordia è stato il quotidiano Il Tempo. Velvetmag.it - Marco Patarnello, non si placa la bufera sul magistrato “anti-Meloni” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La mail del sostituto procuratore della Cassazionesulla questione dei migrin Albania, tramite la quale l’esponente di magistratura Democratica critica la premiere parla della necessità di “fare opposizione”, continua a destare scandalo.ha definito“più pericolosa di Berlusconi”. Per tutta risposta il Governo ha varato a tempo di record, il 21 ottobre, un decreto legge. L’obiettivo è di superare il blocco dei pm circa l’invio dei migrsbarcati in Italia nel Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) in Albania. Strutture costruite ad hoc per ‘confinare’ i naufraghi fuori dai confini nazionali. La mail diA pubblicare in questi giorni la mail della discordia è stato il quotidiano Il Tempo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Governo e toghe - scontro infinito : chi è il magistrato Marco Patarnello e cosa ha scritto su Giorgia Meloni - E rende anche molto più pericolosa la sua azione, avendo come obiettivo la riscrittura dell’intera giurisdizione e non semplicemente un salvacondotto a magistratura è molto più divisa e debole rispetto ad allora. Tra governo e toghe è in atto uno scontro durissimo che dura da giorni: oggi è scoppiato il caso del magistrato Marco Patarnello. (Notizie.com)

Il magistrato Marco Patarnello e la mail su Meloni : cosa sappiamo - La mail "che ha suscitato reazioni estreme, corrisponde semplicemente a un'esigenza di discussione pubblica che in una democrazia costituzionale è necessaria. Non "consentita" da chi governa. Senza timidezze", ha scritto Patarnello. "Non dobbiamo fare opposizione politica, ma difendere la giurisdizione e il diritto dei cittadini a un giudice indipendente. (Quotidiano.net)

Marco Patarnello - chi è il magistrato "anti-Meloni" : membro di MD - le polemiche per la nomina a vice segretario generale del Csm : "Non spettava a lui" - Il suo attacco neanche troppo velato in una mail ha riacceso i fari sullo scontro tra governo e magistratura. Scopriamo assieme chi è Si chiama Marco Patarnello ed è il magistrato "anti-Meloni" di cui si parla tanto nelle ultime ore. È stato in primis il 62enne a far parlare di se, a causa de . (Ilgiornaleditalia.it)