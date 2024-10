Manovra, parte il rush finale sul testo: la conferenza di Meloni slitta di qualche giorno (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è chiaro se il premier abbia deciso di rimandarla per i ritardi sulla Legge di bilancio o per altre motivazioni, eppure al momento non sembrerebbero esservi notizie certe sull'andamento del testo; l'attesa cresce e sembrerebbe che i tecnici del Mef siano al lavoro per apportare gli ultimi ritocchi prima dell'approdo a Montecitorio L'articolo Manovra, parte il rush finale sul testo: la conferenza di Meloni slitta di qualche giorno proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Manovra, parte il rush finale sul testo: la conferenza di Meloni slitta di qualche giorno Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Non è chiaro se il premier abbia deciso di rimandarla per i ritardi sulla Legge di bilancio o per altre motivazioni, eppure al momento non sembrerebbero esservi notizie certe sull'andamento del; l'attesa cresce e sembrerebbe che i tecnici del Mef siano al lavoro per apportare gli ultimi ritocchi prima dell'approdo a Montecitorio L'articoloilsul: ladidiproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - lunedì il testo in Parlamento. Giorgetti : “Niente misure sul catasto - sono già nell’ordinamento” - Ha spiegato che “il meccanismo di sterilizzazione che era in vigore non c’è più“. I sacrifici li fanno le banche, le assicurazioni e i ministeri. Leo: “Bonus ristrutturazioni al 50% su prima casa, su seconda al 36%” Per quanto riguarda la ristrutturazione degli immobili, “prevediamo una detrazione del 50% per la prima casa, resta la misura del 36% per le seconde case“, ha detto ancora Leo. (Lapresse.it)

Manovra : Abi - nostro giudizio quando leggeremo testo - Roma, 16 ott. (LaPresse) – Il Comitato Esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana, udite le Comunicazioni del Presidente Antonio Patuelli e del Direttore Generale Marco Elio Rottigni, ha deciso che l’ABI si esprimerà sul Disegno di Legge di Bilancio dello Stato quando sarà possibile esaminarne l’articolato. (Lapresse.it)