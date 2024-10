Maica scatena le prime gelosie in casa GF: coppia sull’orlo della crisi (Di martedì 22 ottobre 2024) La noia non è sicuramente di casa nella diciottesima edizione del Grande Fratello. Un continuo movimento regna tra le mura più spiate d’Italia, anche a seguito di quanto accaduto nel corso della nona puntata. I concorrenti si sono trovati a fronteggiare diversi colpi di scena inaspettati, tra cui un nuovo ingresso. L’arrivo della concorrente spagnola ha scombussolato ben presto gli animi nella casa, scatenando inevitabilmente anche qualche gelosia. Una delle inquiline è apparsa particolarmente turbata dal comportamento del compagno, che ha tentato di giustificare ciò che è successo nella notte. Tommaso si avvicina alla nuova inquilina: Mariavittoria infastidita L’appuntamento di lunedì ha stravolto nuovamente le dinamiche della casa. Il GF ha sorpreso gli inquilini con un gemellaggio Italia-Spagna. Tutto.tv - Maica scatena le prime gelosie in casa GF: coppia sull’orlo della crisi Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 22 ottobre 2024) La noia non è sicuramente dinella diciottesima edizione del Grande Fratello. Un continuo movimento regna tra le mura più spiate d’Italia, anche a seguito di quanto accaduto nel corsonona puntata. I concorrenti si sono trovati a fronteggiare diversi colpi di scena inaspettati, tra cui un nuovo ingresso. L’arrivoconcorrente spagnola ha scombussolato ben presto gli animi nellando inevitabilmente anche qualche gelosia. Una delle inquiline è apparsa particolarmente turbata dal comportamento del compagno, che ha tentato di giustificare ciò che è successo nella notte. Tommaso si avvicina alla nuova inquilina: Mariavittoria infastidita L’appuntamento di lunedì ha stravolto nuovamente le dinamiche. Il GF ha sorpreso gli inquilini con un gemellaggio Italia-Spagna.

