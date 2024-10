Logistica, cresce l’illegalità nel settore (Di martedì 22 ottobre 2024) Aumentano le illegalità nel settore della Logistica in Toscana, salgono i casi di caporalato e sfruttamento, e nei cambi di appalto (40 in Toscana quest’anno) si perdono pezzi di salario e diritti: queste le accuse della Filt-Cgil regionale, che ieri mattina, a Firenze, ha dato vita a un presidio di protesta davanti alla Prefettura. Il settore in Toscana occupa circa 50.000 addetti, ma secondo il sindacato non è semplice fare una stima esatta per via della volatilità delle aziende (mediamente le aziende che operano nella Logistica hanno 7 dipendenti e una vita media di 6 anni). Lanazione.it - Logistica, cresce l’illegalità nel settore Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Aumentano le illegalità neldellain Toscana, salgono i casi di caporalato e sfruttamento, e nei cambi di appalto (40 in Toscana quest’anno) si perdono pezzi di salario e diritti: queste le accuse della Filt-Cgil regionale, che ieri mattina, a Firenze, ha dato vita a un presidio di protesta davanti alla Prefettura. Ilin Toscana occupa circa 50.000 addetti, ma secondo il sindacato non è semplice fare una stima esatta per via della volatilità delle aziende (mediamente le aziende che operano nellahanno 7 dipendenti e una vita media di 6 anni).

