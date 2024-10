Lobotka nel mirino del top club: pronta la super offerta per convincere il Napoli (Di martedì 22 ottobre 2024) Lobotka sarebbe finito nuovamente nel mirino di un top club: pronta una super offerta per convincere il Napoli a farlo partire E’ il leader tecnico del Napoli di Conte, come lo è stato per Luciano Spalletti. Stanislav Lobotka è fondamentale per gli azzurri ed il suo inizio di stagione pazzesco lo dimostra ancora una volta. Prestazioni sontuose, che hanno aiutato i partenopei a conquistare la vetta della classifica della Serie A dopo 8 giornate. La sua assenza contro l’Empoli si è fatta sentire, ma la squadra è riuscita comunque a strappare i 3 punti. Il livello di partite dello slovacco non è comunque passato inosservato. Anche club fuori dalla Serie A hanno puntato l’attenzione sul centrocampista. Un intoccabile, fin qui, per Conte, che proverà in ogni modo a recuperarlo per la sfida contro il Milan in programma tra una settimana, il prossimo 29 di ottobre. Spazionapoli.it - Lobotka nel mirino del top club: pronta la super offerta per convincere il Napoli Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di martedì 22 ottobre 2024)sarebbe finito nuovamente neldi un topunaperila farlo partire E’ il leader tecnico deldi Conte, come lo è stato per Luciano Spalletti. Stanislavè fondamentale per gli azzurri ed il suo inizio di stagione pazzesco lo dimostra ancora una volta. Prestazioni sontuose, che hanno aiutato i partenopei a conquistare la vetta della classifica della Serie A dopo 8 giornate. La sua assenza contro l’Empoli si è fatta sentire, ma la squadra è riuscita comunque a strappare i 3 punti. Il livello di partite dello slovacco non è comunque passato inosservato. Anchefuori dalla Serie A hanno puntato l’attenzione sul centrocampista. Un intoccabile, fin qui, per Conte, che proverà in ogni modo a recuperarlo per la sfida contro il Milan in programma tra una settimana, il prossimo 29 di ottobre.

