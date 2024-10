LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il derby italiano può riservare sorprese (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato. Nel 2021 infatti fu capace di raggiungere l’ultimo atto, sconfiggendo in semifinale con un roboante 6-2, 6-1 Novak Djokovic. Quest’oggi, potrebbe anche essere lui il favorito, anche se il toscano ha perso quest’anno solo un derby, contro Francesco Passaro nel Challenger di Torino. Importante per il torinese fare punti per consolidare la posizione in top 50, mentre per l’azzurro c’è l’obiettivo di chiudere l’annata tra i migliori 16 giocatori del mondo. Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: il derby italiano può riservare sorprese Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno dell’ATP 500 ditra Lorenzoe Lorenzo. Prima volta che si incontrano i due portacolori del Bel Paese, lo fanno all’esordio di un torneo prestigioso dove il torinese si è sempre ben comportato. Nel 2021 infatti fu capace di raggiungere l’ultimo atto, sconfiggendo in semifinale con un roboante 6-2, 6-1 Novak Djokovic. Quest’oggi, potrebbe anche essere lui il favorito, anche se il toscano ha perso quest’anno solo un, contro Francesco Passaro nel Challenger di Torino. Importante per il torinese fare punti per consolidare la posizione in top 50, mentre per l’azzurro c’è l’obiettivo di chiudere l’annata tra i migliori 16 giocatori del mondo.

LIVE Darderi-Thiem, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l'azzurro rovinerà l'ultima danza dell'austriaco?

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell'ATP 500 di Vienna tra Luciano Darderi e l'austriaco Dominic Thiem. Il vincitore degli US Open 2020 ci terrà a strappare un'ultima vittoria dinanzi ai propri sostenitori. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

LIVE – Picerno-Potenza 1-1, Serie C 2024/25 (DIRETTA)

20:32 – Si comincia, primo possesso palla per il Picerno. Il Picerno dovrà però dimostrare di aver smaltito le scorie del primo ko stagionale a sorpresa contro il Taranto ultimo in classifica. 20:25 – Gentili lettori di Sportface, buonasera e benvenuti al live testuale di Picerno-Potenza, al via tra ...

LIVE – Picerno-Potenza 0-1, Serie C 2024/25 (DIRETTA)

FINE PRIMO TEMPO 0-0
45? – Tentativo di D'Auria dalla distanza, Merelli copre accompagnando la palla sul fondo. Il replay dà ragione al direttore di gara, evidenziando come l'attaccante abbia a dir poco accentuato il contatto.
20? – Caturano recupera una palla in area avversaria e scarica a Castorani: tiro di prima sul fondo.