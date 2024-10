LIVE Darderi-Thiem 5-4, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’austriaco serve per rimanere nel set (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Scambio spettacolare in cui l’austriaco spinge a tutta scardinando le difese dell’italo-argentino. 30-15 E’ larga la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-15 Luciano comanda lo scambio sin dalla risposta forzando l’errore dell’avversario. 15-0 Servizio e dritto a segno per Thiem. 5-4 Game Darderi. Prima vincente dell’italiano. Dopo il cambio di campo l’austriaco servirà per restare nel set. 40-30 Larghissimo il rovescio incrociato di Thiem. 30-30 Rovescio lungolinea sulla riga e smash in arretramento vincente del padrone di casa. 30-15 Servizio vincente dell’azzurro. 15-15 Luciano perde il controllo del dritto dal centro. 15-0 Decolla il passante di rovescio dell’austriaco. 4-4 CONTROBREAK Darderi! Risposta aggressiva con il dritto inside out dell’azzurro, c’è il controbreak! 30-40 Scappa via il dritto dal centro di Luciano. Oasport.it - LIVE Darderi-Thiem 5-4, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’austriaco serve per rimanere nel set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Scambio spettacolare in cuispinge a tutta scardinando le difese dell’italo-argentino. 30-15 E’ larga la risposta di rovescio dell’azzurro. 15-15 Luciano comanda lo scambio sin dalla risposta forzando l’errore dell’avversario. 15-0 Servizio e dritto a segno per. 5-4 Game. Prima vincente dell’italiano. Dopo il cambio di camposervirà per restare nel set. 40-30 Larghissimo il rovescio incrociato di. 30-30 Rovescio lungolinea sulla riga e smash in arretramento vincente del padrone di casa. 30-15 Servizio vincente dell’azzurro. 15-15 Luciano perde il controllo del dritto dal centro. 15-0 Decolla il passante di rovescio del. 4-4 CONTROBREAK! Risposta aggressiva con il dritto inside out dell’azzurro, c’è il controbreak! 30-40 Scappa via il dritto dal centro di Luciano.

