L’iniziativa. La Castellanzese punta realtà del territorio con il progetto “Galassia Neroverde“ (Di martedì 22 ottobre 2024) Il pareggio (2-2) con il Sondrio profuma di beffa per la Castellanzese ma non toglie entusiasmo alla società che ha appena presentato un progetto interessante a margine dell’appuntamento di “Galassia Neroverde“. Alla presenza del Responsabile, Salvatore Realmuto, del Collaboratore Tecnico Luca Guidomandri, del Direttore Sportivo del Settore Giovanile Piero Barone e dei Responsabili Tecnici Alessandro Pugliese, Lorenzo Puzziferri e Antonio Carannante, si sono riunite le attuali 10 società del territorio (1 accademia e 9 affiliate) facenti parte di “Galassia Neroverde“. Dall’Accademia MarnateGorla Calcio allele affiliate Oratorio Lainate Ragazzi, l’ASD Carcor, il G.S.D. San Marco Calcio, la C.G. San Vittore Olona, l’Oratorio di Cerro Maggiore e Cantalupo, la Polisportiva Sant’Ambrogio di Parabiago, l’F.C. Sport.quotidiano.net - L’iniziativa. La Castellanzese punta realtà del territorio con il progetto “Galassia Neroverde“ Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Il pareggio (2-2) con il Sondrio profuma di beffa per lama non toglie entusiasmo alla società che ha appena presentato uninteressante a margine dell’apmento di ““. Alla presenza del Responsabile, Salvatore Realmuto, del Collaboratore Tecnico Luca Guidomandri, del Direttore Sportivo del Settore Giovanile Piero Barone e dei Responsabili Tecnici Alessandro Pugliese, Lorenzo Puzziferri e Antonio Carannante, si sono riunite le attuali 10 società del(1 accademia e 9 affiliate) facenti parte di ““. Dall’Accademia MarnateGorla Calcio allele affiliate Oratorio Lainate Ragazzi, l’ASD Carcor, il G.S.D. San Marco Calcio, la C.G. San Vittore Olona, l’Oratorio di Cerro Maggiore e Cantalupo, la Polisportiva Sant’Ambrogio di Parabiago, l’F.C.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tentano il furto su un'auto, ma vengono colti sul fatto - Tentano di mettere a segno un furto su un'auto a Castellanza, ma vengono fermati dagli agenti della Polizia di Stato di Legnano. Sorpresi a tentare un furto su un'auto nel parcheggio dell'ospedale È s ... (primasaronno.it)

Galassia Neroverde: la Castellanzese presenta le dieci società aderenti al progetto giovanile - Le società coinvolte includono l’Accademia MarnateGorla Calcio, e le affiliate Oratorio Lainate Ragazzi, ASD Carcor, G.S.D. San Marco Calcio, C.G. San Vittore Olona, Oratorio di Cerro Maggiore e ... (sportlegnano.it)

Castellanzese, riunione di Galassia Neroverde stagione 2024/25 - Una serata per approfondire la conoscenza, per confrontarsi e per gettare le basi per una nuova grande avventura assieme ... (calciomagazine.net)