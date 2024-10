Ilrestodelcarlino.it - L’appello per l’affresco: "Rischia di scomparire"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Presidente della sezione ascolana ‘William Scalabroni’ di Italia Nostra, Gaetano Rinaldi, ha scritto una lettera al sindaco Marco Fioravanti, al vescovo Gianpiero Palmieri e al Sovrintendente Marche Sud, Giovanni Issini descrivendo lo stato della Chiesa di Santa Maria del Carmine e il Convento dei Carmelitani di Ascoli Piceno. "Ancora una volta – ha scritto il Professor Rinaldi – riteniamo di dedicare la nostra attenzione alle condizioni di degrado in cui versa la pregevole Chiesa di Santa Maria del Carmine notevole esempio di Architettura Barocca nella nostra città. In verità tutta la Chiesa meriterebbe un’attenta opera di restauro e recupero. Ma, per il momento, ci preme segnalare la condizione di vero e proprio totale disfacimento del pregevole affresco che copre la calotta dell’abside della chiesa.