La mossa di Orban in Europa: "Via l'immunità a Salis". Che succede ora (Di martedì 22 ottobre 2024) Potrebbe non essere un capitolo chiuso il procedimento ai danni di Ilaria Salis in Ungheria durante il mandato dell'eurodeputata eletta con Alleanza Verdi Sinistra. "Ho ricevuto la richiesta delle autorità competenti in Ungheria per la revoca dell'immunità parlamentare di Ilaria Salis. La richiesta è stata inoltrata alla commissione Affari legali", ha annunciato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, prima dei voti in plenaria a Strasburgo. Una mossa, quella del paese governato da Viktor Orban, accompagnata da dichiarazioni di fuoco. Iltempo.it - La mossa di Orban in Europa: "Via l'immunità a Salis". Che succede ora Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Potrebbe non essere un capitolo chiuso il procedimento ai danni di Ilariain Ungheria durante il mandato dell'eurodeputata eletta con Alleanza Verdi Sinistra. "Ho ricevuto la richiesta delle autorità competenti in Ungheria per la revoca dell'parlamentare di Ilaria. La richiesta è stata inoltrata alla commissione Affari legali", ha annunciato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, prima dei voti in plenaria a Strasburgo. Una, quella del paese governato da Viktor, accompagnata da dichiarazioni di fuoco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ilaria Salis - l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità. Durissimo botta e risposta a Strasburgo - Inoltre, il deputato interessato ha l’opportunità di essere ascoltato. L’Ungheria ha ufficialmente richiesto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata Ilaria Salis. L'articolo Ilaria Salis, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità. . “Lasciatemi chiarire ancora una volta: non sei stata arrestata per le tue opinioni politiche, sei stata arrestata e processata per casi di aggressione a ... (Thesocialpost.it)

L'Ungheria chiede la revoca dell'immunità per Ilaria Salis - E' stata la stessa eurodeputata ad anticipare la notizia su X con un post in cui auspica che "il Parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani, senza cedere alla prepotenza di una 'democrazia illiberale' in deriva autocratica che, per bocca anche dei suoi stessi governanti, in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole prima della sentenza". (Ilfoglio.it)

Caso Salis - l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità all’eurodeputata italiana - Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Caso Salis, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità all’eurodeputata italiana “Lasciamelo chiarire di nuovo: non sei stata arrestata per le tue ‘opinioni politiche’, sei stata arrestata e processata per episodi di aggressione armata contro cittadini ungheresi ... (Lanotiziagiornale.it)