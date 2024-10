Juve, Douglas Luiz si ferma durante il riscaldamento: contro lo Stoccarda giocherà Thuram (Di martedì 22 ottobre 2024) Douglas Luiz penserà di avere il destino contro. Era stato annunciato nella formazione ufficiale della partita contro lo Stoccarda, ma il brasiliano ha accusato un leggero fastidio in fase di riscaldamento e ha abbandonato il campo. Thiago Motta schiera Thuram al suo posto, come riportato dalla stessa Juve u X: Cambio nella formazione titolare: Thuram al posto di Douglas Luiz. https://t.co/fJybCYIgOz — JuventusFC (@Juventusfc) October 22, 2024 Douglas Luiz ha accusato un leggero fastidio muscolare. — JuventusFC (@Juventusfc) October 22, 2024 Tuttosport preoccupato per Douglas Luiz: spaesato e con chiari segni di scarsa autostima Douglas Luiz resta un rebus per la Juventus di Thiago Motta. Pagato quasi la cifra di Koopmeiners, ad oggi sembra ancora spaesato in campo. Tuttosport scrive: Meglio, ma non ancora al meglio. Ilnapolista.it - Juve, Douglas Luiz si ferma durante il riscaldamento: contro lo Stoccarda giocherà Thuram Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 22 ottobre 2024)penserà di avere il destino. Era stato annunciato nella formazione ufficiale della partitalo, ma il brasiliano ha accusato un leggero fastidio in fase die ha abbandonato il campo. Thiago Motta schieraal suo posto, come riportato dalla stessau X: Cambio nella formazione titolare:al posto di. https://t.co/fJybCYIgOz —ntusFC (@ntusfc) October 22, 2024ha accusato un leggero fastidio muscolare. —ntusFC (@ntusfc) October 22, 2024 Tuttosport preoccupato per: spaesato e con chiari segni di scarsa autostimaresta un rebus per lantus di Thiago Motta. Pagato quasi la cifra di Koopmeiners, ad oggi sembra ancora spaesato in campo. Tuttosport scrive: Meglio, ma non ancora al meglio.

