Jonathan Milan il miglior italiano dell'anno, Tiberi in spolvero, Ganna fatica: il ranking UCI degli azzurri (Di martedì 22 ottobre 2024) La stagione del grande ciclismo si è ufficialmente conclusa e si è così definita la classifica mondiale di questa annata agonistica. La graduatoria stilata dall'Unione Ciclistica Internazionale premia naturalmente lo sloveno Tadej Pogacar, che chiude da numero 1 del mondo con addirittura 11.655 punti: doppietta Giro d'Italia-Tour de France (vincendo sei tappe in entrambe le occasioni), trionfo ai Mondiali, sigillo in due Monumento (Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia), affermazione alle Strade Bianche, terzo posto alla Milano-Sanremo sono stati gli acuti del fuoriclasse sloveno in un 2024 semplicemente 2024. Il capitano della UAE Emirates ha chiuso con più di cinquemila punti di vantaggio nei confronti del belga Remco Evenepoel, fermatosi a quota 6.072,57 con tanto di doppietta d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Brillante terza piazza per il belga Jasper Philipsen (4.

