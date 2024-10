Biccy.it - Javier Martinez smaschera Shaila: “Mi ha detto che per lei è lavoro”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo un tira e molla durato tre settimane, alla fineGatta ha scelto di conoscere meglioe ha friendzonato Lorenzo Spolverato. I due piccioncini hanno passato le ultime notti insieme, lei ha anche decantato le qualità Siffrediane dell’argentino e in una confessione con le Non è la Rai: “Ragazze mamma mia, cosa ho sentito. In quel senso? Sì“. Nonostante tutto ieri sera nell’ultima puntata del Grande Fratello è arrivato il colpo di scena eha: “Se fuori lo aspetterei? No! Devo essere onesta“. Il pallavolista è rimasto spiazzato ed ha perso le parole fino alla fine della puntata. Durante la notteè ‘esondato come un fiume che esonda’ ed ha fatto delle rivelazioni choc gold ai coinquilini.