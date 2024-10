Ingiunzione giudiziaria per scarico di carbone: la difesa della centrale elettrica di Fiume Santo (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questione della gestione ambientale e della sicurezza relative allo scarico di carbone nella centrale elettrica di Fiume Santo continua a destare preoccupazione e attenzione pubblica. All’udienza del tribunale di Sassari, alcuni dipendenti dell’impianto sono stati chiamati a rispondere riguardo accuse di scarico non autorizzato di carbone in mare, sollevando questioni sulla compliance normativa e le operazioni di controllo ambientale. Dettagli sul processo e le accuse Il processo che coinvolge sei dipendenti della centrale di Fiume Santo prende avvio da presunti incidenti avvenuti tra il 2000 e il 2018, quando sarebbero stati riversati circa 1.350 metri cubi di carbone nel mare. Antonio Sanna, uno degli imputati, ha affermato di non aver mai assistito a episodi di scarico irregolare durante le operazioni. Gaeta.it - Ingiunzione giudiziaria per scarico di carbone: la difesa della centrale elettrica di Fiume Santo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La questionegestione ambientale esicurezza relative allodinelladicontinua a destare preoccupazione e attenzione pubblica. All’udienza del tribunale di Sassari, alcuni dipendenti dell’impianto sono stati chiamati a rispondere riguardo accuse dinon autorizzato diin mare, sollevando questioni sulla compliance normativa e le operazioni di controllo ambientale. Dettagli sul processo e le accuse Il processo che coinvolge sei dipendentidiprende avvio da presunti incidenti avvenuti tra il 2000 e il 2018, quando sarebbero stati riversati circa 1.350 metri cubi dinel mare. Antonio Sanna, uno degli imputati, ha affermato di non aver mai assistito a episodi diirregolare durante le operazioni.

