Ilrestodelcarlino.it - Influencer fermani in tv a ‘Se mi lasci non vale’

(Di martedì 22 ottobre 2024) Fermo, 22 ottobre 2024 – Ci sono coppie in crisi al centro del nuovo programma di Rai 2 condotto da Luca Barbareschi. ‘Se minon, in onda in prima serata da ieri sera e per cinque lunedì, ha scelto ragazzi e ragazze dalla storia complessa, interessante, li ha chiusi per un mese in una villa fuori Roma, ha indagato nelle loro dinamiche di coppie. Tra i partecipanti c’è anche una coppia fermana, molto nota al pubblico dei social. Lei è Federica Silenzi, circa 90 mila follower su Instagram dove insegna come si può vivere pubblicando on line come content creator, una marchigiana esportata a Dubai. Lui è il suo compagno, Andrea Bernardi, di professione trader, insieme hanno una bimba di sei anni, insieme sono partiti per una nuova vita a Dubai.