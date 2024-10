Imprese, a ottobre 489 mila assunzioni (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Sono 489mila i lavoratori ricercati a ottobre dalle Imprese, con un contratto a tempo determinato superiore a un mese o a tempo indeterminato, 17mila in più rispetto a quanto programmato un anno fa. Previsioni positive anche per il trimestre ottobre-dicembre con circa 1,3 milioni di assunzioni programmate A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. col/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Imprese, a ottobre 489 mila assunzioni Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Sono 489i lavoratori ricercati adalle, con un contratto a tempo determinato superiore a un mese o a tempo indeterminato, 17in più rispetto a quanto programmato un anno fa. Previsioni positive anche per il trimestre-dicembre con circa 1,3 milioni diprogrammate A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. col/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Road show delle imprese femminili fa tappa lunedì 14 ottobre al centro comunale Gino Strada - Lunedì 14 ottobre alle 21 presso il Centro comunale Gino Strada la Camera di Commercio di Padova in collaborazione con il comune di Montegrotto Terme presenta il progetto Road show, un’iniziativa che mira a dar voce alle imprese femminili del territorio e a raccogliere le loro sfide e aspirazioni. (Padovaoggi.it)

Bonus parità di genere Inps per le imprese - domande entro il 15 ottobre - Come fare domanda Per accedere al bonus, i datori di lavoro del settore privato devono utilizzare lo specifico modulo online “PAR_GEN”, disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo). Dunque sono valide solo le certificazioni rilasciate da questi organismi di certificazione, che riportino il marchio UNI e quello dell’ente di accreditamento. (Quifinanza.it)

Patente a crediti obbligatoria dal 1 ottobre. CNA Campania Nord incontra imprese e lavoratori autonomi - L’incontro è aperto a tutte le imprese che intendono partecipare. it. . L'articolo Patente a crediti obbligatoria dal 1 ottobre. La patente a crediti sarà obbligatoria anche per lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. (Anteprima24.it)