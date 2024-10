Lettera43.it - Il Viminale dà mandato all’Avvocatura per presentare ricorso contro le ordinanze sui migranti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ilha datodi Stato perin Cassazioneledel tribunale di Roma che non hanno convalidato il trattenimento dei 12nel centro in Albania. Il nodo posto dal ministero dell’Interno è la mancata applicazione della norma italiana sui Paesi sicuri e il travisamento della sentenza del 4 ottobre della Corte di giustizia europea. In sostanza, sostiene il ministero, mentre il verdetto Ue implica che non possano essere considerati sicuri Paesi in cui ci siano zone insicure, nel caso italiano sia il Bangladesh che l’Egitto, luoghi di provenienza dei richiedenti asilo in questione, garantiscono i rimpatri su tutto il territorio nazionale, senza eccezioni.