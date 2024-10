Ilfattoquotidiano.it - Il figlio di Hugh Hefner vuole ricomprarsi Playboy: “Ha offerto 100 milioni, il doppio del suo valore”

(Di martedì 22 ottobre 2024) E ildi. Come ha riportato il Wall Street Journal, Cooper, ilpiù giovane del fondatore della rivista erotica nata a Chicago nel 1953,riprendersi la rivista di babbo, di proprietà del gruppo Plby poco prima chemorì nel 2017. Cooper, nato nel 1991 dal legame dicon la playmate Kimberley Conrad, ha100di dollari per acquistare il marchioinsieme a un gruppo di investitori. Il gruppo Plby, che include anche un’app di social media e un marchio di lingerie, ha undi mercato di poco più di 50di dollari ed è concretamente in caduta libera, con le azioni scese in pochi anni di oltre il 90% deliniziale, oltre a un debito di 200di dollari.