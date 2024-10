Lanazione.it - Il coraggio c’è. Svolta in arrivo a San Marino?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Che il vento sia cambiato in casa Prato? E’ ancora presto per dirlo, ma dopo il pareggio nel derby con la Pistoiese il cielo sembra molto meno nuvoloso. E non solo perché i biancazzurri sono riusciti finalmente a interrompere la striscia consecutiva di sconfitte (che era giunta a quota tre), ma soprattutto per il modo in cui l’hanno fatto. Ossia mettendo sotto una formazione quotata come quella allenata da Domenico Giacomarro, che sulla carta dovrebbe lottare fino in fondo per la promozione in serie C. Gli arancioni in pratica non hanno mai spaventato Fantoni e anzi, se sono usciti con almeno un punto dal Lungobisenzio il merito è stato soprattutto del portiere Cecchini, miracoloso in almeno due/tre circostanze. Ai lanieri è mancato esclusivamente il gol per coronare la miglior prestazione stagionale. Quelchiesto alla vigilia da mister Marco Mariotti si è visto eccome.