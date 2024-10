Secoloditalia.it - I 2 anni di governo. Dal Pil alle infrastrutture: l’Italia si è rimessa in moto. Ecco i dati

(Di martedì 22 ottobre 2024) Record di occupazione, crescita del Pil superioremedia Ue, rafforzamento del Made in Italy nel mondo. Ieconomici raccontano chenei duediMeloni si èin, a partire dal mercato del lavoro. I numeri indicano un record nel tasso di occupazione che si attesta al 62,3%, ai massimi storici in Italia. In numeri assoluti si parla di 24 milioni di occupati, in crescita di 834mila unità. Il precariato è sceso, mentre sono oltre 800mila i contratti stabili in più. Nuovi incentivi per le imprese sono stati approvati: esoneri contributivi per chi assume, super deduzione al 120% sul costo del lavoro per i nuovi assunti in base al principio “Più assumi, meno paghi”. Lo spread, inoltre, si attesta a -100 punti base rispetto a ottobre 2022. Il Pil è più alto della media Ue e anche sopra i livelli pre-crisi del 2008.