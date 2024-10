Nerdpool.it - Hasbro anima il gioco a Lucca Comics & Games

(Di martedì 22 ottobre 2024) La voglia di giocare, divertirsi e celebrare le proprie passioni è tanta, cresce di giorno in giorno, eè il luogo ideale per farlo.– dal 30 ottobre al 3 novembre – sarà tra i protagonisti del Festival con tornei, anteprime, esclusive e tantissime sorprese in ben due punti della città. Gli appassionati di boardgame non dovranno far altro che raggiungere le ampie e magiche aree dedicate ad Avalon Hill eGaming nel Padiglione Carducci per immergersi negli universi che hanno colpito e segnato l’immaginario di diverse generazioni. L’appuntamento da non perdere è giovedì 31 ottobre alle ore 13.45 con Doug Hopkins, il noto game designer di Avalon Hill che condurrà tutti i fan in un viaggio avventuroso con l’esclusivo unboxing della nuova espansione di HeroQuest, First Light.