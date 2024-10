Giacomo Bollini e Andrea Spicciarelli presentano “Da Candia a Domokos. Itinerari garibaldini e sovversivi alla guerra greco-turca del 1897” (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’ambito del progetto “Forlì, città del Risorgimento” e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Forlì, l’Istituto per la storia del Risorgimento ha promosso, per venerdì 25 ottobre, alle ore 17.00, presso la Sala Randi, la presentazione del volume “Da Candia a Domokos. Itinerari Forlitoday.it - Giacomo Bollini e Andrea Spicciarelli presentano “Da Candia a Domokos. Itinerari garibaldini e sovversivi alla guerra greco-turca del 1897” Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’ambito del progetto “Forlì, città del Risorgimento” e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Forlì, l’Istituto per la storia del Risorgimento ha promosso, per venerdì 25 ottobre, alle ore 17.00, presso la Sala Randi, la presentazione del volume “Da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La pasticceria Bianchi compie 90 anni e festeggia con gli amaretti per tutti - Oreste Bianchi "il gagiò" aprì il suo locale nel 1934, portando al successo la ricetta del dolce gallaratese. Sabato una festa che coinvolge corso Italia, con gli amaretti e anche un liquore dedicato ... (varesenews.it)

Basket Uisp: al via 82 squadre fra First e Second League - Primo turno molto ricco di vittorie interne nel principale campionato senior, suddiviso in quattro gironi. Ecco i risultati ... (varesenews.it)

“Da Castèll a Domokos: i garibaldini di Castel Bolognese nella guerra greco-turca del 1897” - Martedì 15 ottobre si svolgeranno la Commemorazione dei Caduti Castellani a Domokos e la presentazione del volume “Da Candia a Domokos. Itinerari garibaldini e sovversivi alla guerra greco-turca del ... (ravennanotizie.it)