Ghost of Yotei, Sony apre la pagina su PlayStation Store, sono in arrivo delle novità? (Di martedì 22 ottobre 2024) Sucker Punch e Sony Interactive Entertainment hanno annunciato di aver aperto la pagina di Ghost of Yotei su PlayStation Store, consentendo in questo modo ai giocatori di aggiungerlo alla propria ‘Lista dei Desideri‘ (la wishlist). Ovviamente questa novità ha portato molti fan a chiedersi se siano in arrivo a breve delle nuove informazioni sull’attesa nuova esclusiva PS5, con il colosso giapponese che potrebbe condividere entro fine anno un nuovo trailer così da annunciare la data di uscita del gioco. Ricordiamo infatti che Ghost of Yotei è stato annunciato ufficialmente appena qualche settimana con un trailer gameplay con periodo di uscita, confermando il lancio del titolo in esclusiva su PlayStation 5 nel corso di un generico 2025. Game-experience.it - Ghost of Yotei, Sony apre la pagina su PlayStation Store, sono in arrivo delle novità? Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sucker Punch eInteractive Entertainment hanno annunciato di aver aperto ladiofsu, consentendo in questo modo ai giocatori di aggiungerlo alla propria ‘Lista dei Desideri‘ (la wishlist). Ovviamente questaha portato molti fan a chiedersi se siano ina brevenuove informazioni sull’attesa nuova esclusiva PS5, con il colosso giapponese che potrebbe condividere entro fine anno un nuovo trailer così da annunciare la data di uscita del gioco. Ricordiamo infatti cheofè stato annunciato ufficialmente appena qualche settimana con un trailer gameplay con periodo di uscita, confermando il lancio del titolo in esclusiva su5 nel corso di un generico 2025.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ghost of Yotei, novità in arrivo? PlayStation Store accoglie l’attesa esclusiva PS5 - Gli studi Sucker Punch ci informano che Ghost of Yotei, l’attesissimo nuovo capitolo della serie inaugurata da Ghost of Tsushima, è approdato su PS Store In previsione dell’arrivo di Ghost of Yotei ne ... (webisland.net)

Assassin’s Creed Shadows Collector’s Edition price cut by $50 - Ubisoft provided an update on the game’s Collector’s Edition in a Q&A published on Discord this week. Given that buyers will no longer receive three days of early access and it won’t include a Season ... (videogameschronicle.com)

How Ghost of Yotei's 1603 Setting Could Pave the Way for One Theme - Ghost of Yotei takes a bold leap over 300 years ahead of its predecessor, and this specific setting could hold heavy meaning. (msn.com)