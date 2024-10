Gaeta.it - Fai rotolare tutti i giorni una pallina sotto ai piedi: ecco cosa succederà al tuo corpo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Basta davvero pochissimo per rivoluzionare il tuo: prendi una, fallaaie sta a guardare, da non credere. Siamo così tanto presi dalla miriade di cose da fare ogni giorno, che non riusciamo spesso e volentieri a dedicarci nemmeno cinque minuti per noi, come se ci fosse spazio per tutto e perin questo mondo, tranne che per noi stessi, perché tendiamo avalutare l’unica persona che invece avrebbe sempre bisogno delle nostre cure e attenzioni. Ci fermiamo solo al limite e a volte neanche quando lo abbiamo superato, impedendo così al nostrodi riposare e recuperare tutte le energie perse. C’è ovviamente una fallacia di fondo in questo contorto meccanismo che promuove lo sforzo o, peggio, il sacrificio sopra ogni, come unica discriminante della nostra esistenza.