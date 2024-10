Entrano di notte nella ditta e rubano una cassetta con 1000 euro (Di martedì 22 ottobre 2024) Ladri in azione a Remanzacco: il legale rappresentante della ditta Zafa spa, che produce manufatti in cemento, si è presentato alla locale stazione dei carabinieri per denunciare il furto di una cassetta metallica contenente 1000 euro in contanti. Il furto è stato messo a segno nella notte tra Udinetoday.it - Entrano di notte nella ditta e rubano una cassetta con 1000 euro Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ladri in azione a Remanzacco: il legale rappresentante dellaZafa spa, che produce manufatti in cemento, si è presentato alla locale stazione dei carabinieri per denunciare il furto di unametallica contenentein contanti. Il furto è stato messo a segnotra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non paga un idraulico e lo ferisce a colpi d'ascia: arrestato datore di lavoro - Le frasi minacciose ("Ti ammazzo, non chiedermi più soldi, perché non ti pago nulla"), poi i colpi d'ascia. Un idraulico di 56 anni di Roma è stato ferito dal suo datore di lavoro: l'uomo è stato port ... (rainews.it)

Gita mancata alla Rodari, la Ds: “Nessun disagio per le famiglie” - "In data 18 ottobre è stato pubblicato un articolo sulla testata “ilclandestinogiornale” in cui si parlava di una mancata gita a Latina di alcune classi ... (ilclandestinogiornale.italiasera.it)

Vino/2 Cartolina e cassetta - Sempre dalla Francia, bottiglia e confezione “postali”. Riguardano il Gris d’Argens “Souvenir du Var”, proposto dalla ditta Estandon ... (vaccarinews.it)