Emergenza lupi come difendersi | Solo pochi casi sono denunciati

E' calato il sipario sull'incontro del 1710 a palazzo Corboli: "Task Force Lupo" col quale la Regione Toscana ha intenso lanciare un ponte istituzioni-territorio. Asciano ha risposto con grandi aspettative. Sala gremita di allevatori, cittadini, cacciatori ma anche veterinari. Mentre il dirigente regionale Marco Ferretti ed altri commentavano diapositive e filmati, i presenti rumoreggiavano evidenziando un nervo scoperto anche nelle Crete. Un grafico indicava che una sola azienda aveva denunziato un numero consistente di capi, evidenziando che i più lavorano in modo virtuoso sulla prevenzione. I dati però rimangono parziali perché vengono censiti come attacchi da lupo Solo quelli per cui viene richiesto il rimborso: Solo una piccola parte. I costi della domanda dissuadono infatti gli allevatori dal presentarla.

Emergenza Lupi. Il Comitato Resistenza Pastorale scrive alla vice presidente della Regione Toscana - "Tra l’altro, non abbiamo avuto notizie sul lupo che ha seguito per decine di metri la ragazza a Siena, e che un tassista si è visto costretto a scacciare. Ci chiediamo: cosa avete adottato in merito, cosa state facendo in questo e in altri casi, nel dettaglio? Riteniamo sia giunto il momento di affrontare questa emergenza con decisione, per evitare che la situazione degeneri ulteriormente, ... (Lanazione.it)