E se giocasse ancora Totti? | Mi hanno chiamato squadre di Serie A… mai dire mai

(Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-21 20:03:42 Notizia fresca frescattamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Ex calciatore italiano Francesco, leggenda della Romaha scherzato questo lunedì su un possibile ritorno sui campi da gioco, anche se lo ha chiarito Non lo farei mai alla Lazio. “Ci sono statediA che mie mifatto riflettere Sarebbe difficile, ma maimai.”ha detto in a Evento “Betsson”. a Monza quando gli è stato chiesto se gli piacerebbe tornare a giocare a calcio da professionista. “Ci sono stati calciatori che sono tornati a giocare dopo diversi anni, a fine carriera. Tutto dipende da dove giochi, ma “Se tornassi inA dovrei allenarmi bene”aggiunse tra le risate.