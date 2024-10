Due anni di governo Meloni, la premier: "Record storici su economia e occupazione, messo in sicurezza conti dello Stato" - VIDEO (Di martedì 22 ottobre 2024) "Abbiamo rilanciato la crescita economica e l'occupazione, raggiungendo diversi Record storici. Mai così tanti posti di lavoro, mai così tanti posti di lavoro stabile, mai così tanti contratti a tempo indeterminato, e mai così tante donne che lavorano" Quest'oggi sono due anni di governo Melo Ilgiornaleditalia.it - Due anni di governo Meloni, la premier: "Record storici su economia e occupazione, messo in sicurezza conti dello Stato" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Abbiamo rilanciato la crescita economica e l', raggiungendo diversi. Mai così tanti posti di lavoro, mai così tanti posti di lavoro stabile, mai così tanti contratti a tempo indeterminato, e mai così tante donne che lavorano" Quest'oggi sono duediMelo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I medici contro la manovra "scandalosa" - Meloni non ci sta : "Mai così tanti fondi alla sanità" - Camici bianchi sul piede di guerra. La nuova manovra economica illustrata ieri dal ministro Giorgetti ha fatto storcere il naso, e non poco, ai medici italiani. Il motivo è di facile intuizione: i pochi fondi destinati alla sanità dal governo Meloni. Un'accusa che la premier ha rispedito subito... (Today.it)

Paolo Mieli sui dossier di Bitonto : “Tanti file per coprire i veri target - una spia agisce così” (video) - Il bancario spione di Bitonto che compulsava freneticamente migliaia di file, mischiando leader politici a personaggi del mondo dello spettacolo, incrociando il presidente del Consiglio e sua sorella con il cantante Al Bano e i conti giacenti del defunto Maradona non ha convinto Paolo Mieli. Paolo Mieli spiega che la tecnica di Coviello è quella da manuale del “perfetto spione” Il giornalista ... (Secoloditalia.it)

Taiwan : Taipei - 125 aerei Cina in esercitazioni intorno isola - mai così tanti - Si tratta di un record. Taipei (Taiwan), 14 ott. Oggi la Cina ha lanciato esercitazioni militari su larga scala per mettere in guardia dall’indipendenza di Taiwan. Almeno 90 di questi velivoli, tra cui aerei da guerra, elicotteri e droni, sono stati avvistati all’interno della zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan. (Lapresse.it)