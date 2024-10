Ilrestodelcarlino.it - Doppia aggressione con automobilisti rapinati, arrestati i responsabili di 19 e 20 anni

(Di martedì 22 ottobre 2024) Reggio Emilia, 22/10/2024 -i due autori dell'avvenuta il 9 ottobre scorso in via Fratelli Cervi. Si tratta di due ragazzi di 20 e 19, rispettivamente di origine italiana e albanese, finiti in manette questa mattina. Ora si trovano in custodia cautelare in carcere. Grazie alle immagini della videosorveglianza pubblica e privata, oltre che alle testimonianze delle persone aggredite e dei testimoni, la polizia è riuscita a ricostruire quando accaduto in quelle ore. I fatti I ragazzi sono arrivati in un locale di Corte Tegge circa alle 3 di notte, a bordo di una Punto rubata. Poco dopo si sono diretti verso via Fratelli Cervi provocando un incidente. Abbandonata lì la Punto, hanno proseguito a piedi fermando un'altra auto: hanno aggredito il conducente e gli hanno rubato la macchina.