Diana Del Bufalo e le canzoni Disney | Temi attualissimi e fondamentali

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo il successo della data zero di Benevento, Tra Sogni e Desideri – show che porta in scena le più belledella, con protagonistaDel– girerà l’Italia con sei date evento. Tutto merito del regista e direttore artistico Antonio Frascadore, come sottolinea: «Ha fatto un unico spettacolo per il Festival di Benevento. Mi ha detto Ma ti va?. Ho risposto Ma che meraviglia, certo, subito. Dopo c’è stato un boom di richieste da tutta Italia. Ci scrivevano Ma qua venite?. Abbiamo dovuto aggiungere posti anche a Benevento, è successo un casino. Ci siamo detti Facciamolo in giro. Sono poche date, è vero, ma stiamo vedendo come funziona. Tanti sono indignati per Torino perché lì il teatro e il musical vanno tanto. Purtroppo ancora non c’è una data, ma si vedrà».