Velvetmag.it - Decreto migranti: ecco i 19 Paesi definiti “sicuri” per i rimpatri

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il Governo ha varato il 21 ottobre un nuovolegge che identifica una lista di 19consideratiper ilo dei. I 19 Statisono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde. Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana. Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro. Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. Il concetto di ‘Paese sicuro’ si basa su una serie di criteri che includono la stabilità politica, il rispetto dei diritti umani, e l’assenza di conflitti armati o persecuzioni. Per iche giungono in Italia da questiilo diverrà una procedura automatica. A meno che non emergano circostanze eccezionali che mettano a rischio l’incolumità delle persone.