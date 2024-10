Crotone, il nuovo pronto soccorso una realtà da stamattina 22 ottobre 2024 dopo un’attesa di vent’anni (Di martedì 22 ottobre 2024) L’inaugurazione del nuovo pronto soccorso sarà l’inizio di una migliore sanità a Crotone? “È quello che tutti ci auguriamo – ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Voce ai nostri microfoni – tutto ciò che può servire ad aumentare l’offerta in Italia e nel nostro territorio è graditissima. Un pronto soccorso che aspettiamo da troppo tempo. Non sono mancati i problemi, compresi quelli delle solite scorie interrate. Adesso aspettiamo l’emodinamica, la medicina nucleare. A Crotone giorni addietro abbiamo inaugurato l’università della medicina e questa deve invogliare molti nostri giovani futuri medici a rimanere nella propria terra”. Il nuovo pronto soccorso nasce su una superfice di oltre mille metri quadrati. Laprimapagina.it - Crotone, il nuovo pronto soccorso una realtà da stamattina 22 ottobre 2024 dopo un’attesa di vent’anni Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’inaugurazione delsarà l’inizio di una migliore sanità a? “È quello che tutti ci auguriamo – ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Voce ai nostri microfoni – tutto ciò che può servire ad aumentare l’offerta in Italia e nel nostro territorio è graditissima. Unche aspettiamo da troppo tempo. Non sono mancati i problemi, compresi quelli delle solite scorie interrate. Adesso aspettiamo l’emodinamica, la medicina nucleare. Agiorni addietro abbiamo inaugurato l’università della medicina e questa deve invogliare molti nostri giovani futuri medici a rimanere nella propria terra”. Ilnasce su una superfice di oltre mille metri quadrati.

Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone : un passo avanti per la sanità locale - Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 Il Pronto soccorso è composto da una sala d'attesa spaziosa, dove verranno accolti i pazienti con codici di gravità inferiore, e un'area per il triage, che consentirà una valutazione immediata della situazione.

