Gaeta.it - Crollo di un edificio disabitato a Buggio: intervento dei vigili del fuoco e accertamenti sulla sicurezza

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unstrutturale ha avuto luogo la scorsa notte a, una frazione del Comune di Pigna, situata nell’alta Val Nervia. L’interessato,da tempo, ha ceduto senza preavviso, attirando l’attenzione delle autorità locali. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, grazie alla mancanza di persone all’interno della struttura al momento dell’incidente. Tuttavia, per garantire ladei residenti, tre persone che vivevano in un’abitazione adiacente sono state evacuate in via precauzionale. Le dinamiche delIldell’ha scosso la comunità locale, non solo per l’evento in sé, ma anche per le preoccupazioni riguardanti ladegli edifici circostanti.