Completamento dell'Itc di Campobello di Licata: pubblicata gara da tre milioni di euro (Di martedì 22 ottobre 2024) Ammonta a 3.240.000,00 euro l'importo della gara d'appalto bandita dal Libero consorzio comunale di Agrigento per i lavori di costruzione della palestra e del Completamento di parte dei laboratori dell'Istituto tecnico per il commercio di Campobello di Licata.Si tratta di lavori interamente Agrigentonotizie.it - Completamento dell'Itc di Campobello di Licata: pubblicata gara da tre milioni di euro Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ammonta a 3.240.000,00l'importod'appalto bandita dal Libero consorzio comunale di Agrigento per i lavori di costruzionea palestra e deldi parte dei laboratori'Istituto tecnico per il commercio didi.Si tratta di lavori interamente

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Supplenze ATA su spezzone - un amministrativo : “Il completamento non è sempre garantito - si dovrebbe adottare l’orario verticale” - 13 dicembre 2000, n. L’articolo 4, comma 1, del D. 430 (Regolamento supplenze ATA), dispone che, per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. M. . Lo ricorda la circolare sulle supplenze anno scolastico 2024/25. L'articolo Supplenze ATA su spezzone, un amministrativo: “Il completamento non è sempre garantito, si dovrebbe adottare l’orario ... (Orizzontescuola.it)

Supplenze ATA su spezzone : completamento garantito - si può fare solo tra posti dello stesso profilo - L'articolo Supplenze ATA su spezzone: completamento garantito, si può fare solo tra posti dello stesso profilo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il completamento della supplenza ATA su spezzone è sempre garantito. Lo ricorda la circolare sulle supplenze a. 2024/25 n. 115135 del 25 luglio 2024. (Orizzontescuola.it)