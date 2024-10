Colle: stupisce accusa razzismo Polizia (Di martedì 22 ottobre 2024) 18.50 Il Presidente Mattarella ha telefonato al capo della Polizia Parisi "esprimendogli lo stupore per le affermazioni contenute nel rapporto della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa". Lo rende noto il Quirinale. Mattarella ha inoltre ribadito stima e vicinanza alle Forze di Polizia. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 18.50 Il Presidente Mattarella ha telefonato al capo dellaParisi "esprimendogli lo stupore per le affermazioni contenute nel rapporto della Commissione contro ile l'intolleranza del Consiglio d'Europa". Lo rende noto il Quirinale. Mattarella ha inoltre ribadito stima e vicinanza alle Forze di

Meloni replica a Consiglio d’Europa e si smarca dalle accuse di razzismo alla Polizia : “Merita rispetto” - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni risponde al Consiglio d'Europa, che punta il dito contro una pratica spesso adottata dalla Polizia italia, e cioè la 'profilazione razziale', con "frequenti fermi e controlli basati sull'origine etnica", che toccano soprattutto la comunità Rom e di persone di origine africana. (Fanpage.it)

Consiglio Europa : razzismo nella polizia - 13. 38 In Italia le forze dell'ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti delle comunità rom e delle persone di origine africana. Lo denuncia l'Ecri,l'organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa nel rapporto sull'Italia. (Televideo.rai.it)

Il Consiglio d'Europa : "Razzismo dalla polizia in Italia". La Meloni sbotta : "Le forze dell'ordine meritano rispetto e non ingiurie" - . . Strasburgo evidenzia che «le autorità . Lo denuncia l'Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa, nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia, aggiornato ad aprile 2024. In Italia le forze dell’ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana. (Gazzettadelsud.it)