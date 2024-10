Romadailynews.it - Cina: consegna della nave portacontainer MSC Mariacristina a Dalian

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ott – (Xinhua) – Una foto, scattata da un drone il 27 settembre 2024, mostra la“MSC, sviluppata autonomamente dallae a doppia alimentazione a gas naturale liquefatto (GNL), in fase di prova in mare nelle acque di, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning. L’imbarcazione e’ statata ieri 21 ottobre a, secondo il suo costruttore, laShipbuilding Industry Co., Ltd. (Xin) Agenzia Xinhua