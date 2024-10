Chiede al datore di lavoro di essere pagato, lui lo colpisce in testa con l’ascia (Di martedì 22 ottobre 2024) Doveva ricevere ancora 1600 euro dal suo datore di lavoro. Ma quando glieli ha chiesti, lui gli ha risposto a colpi di ascia. Fanpage.it - Chiede al datore di lavoro di essere pagato, lui lo colpisce in testa con l’ascia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Doveva ricevere ancora 1600 euro dal suodi. Ma quando glieli ha chiesti, lui gli ha risposto a colpi di ascia.

Roma - 56enne reclama lo stipendio e il datore di lavoro lo aggredisce con una mannaia - LEGGI ANCHE: “Criminale”, “mig**tta”: il racconto della rissa tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti . Successivamente il datore di lavoro si sarebbe presentato a casa del 56enne, nel quartiere romano di Lunghezza, aggredendolo con una mannaia. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Lapresse, si tratta del titolare di una ditta idraulica che aveva preso il 56enne a lavorare in nero. (Tpi.it)

