Carrie, il romanzo di Stephen King diventa una serie tv diretta da Mike Flanagan (Di martedì 22 ottobre 2024) Flanagan sarà alla guida di questo ambizioso progetto, noto per aver ridisegnato i confini della paura con lavori come The Haunting of Hill House, La caduta della casa degli Usher, Doctor Sleep, Il gioco di Gerald e Midnight Mass Wired.it - Carrie, il romanzo di Stephen King diventa una serie tv diretta da Mike Flanagan Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 22 ottobre 2024)sarà alla guida di questo ambizioso progetto, noto per aver ridisegnato i confini della paura con lavori come The Haunting of Hill House, La caduta della casa degli Usher, Doctor Sleep, Il gioco di Gerald e Midnight Mass

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carrie : Mike Flanagan realizzerà una serie tv tratta dal celebre romanzo di Stephen King - Secondo quanto appreso da Variety, gli Amazon MGM Studios stanno sviluppando un adattamento seriale del romanzo di Stephen King, Carrie, realizzato dal maestro dell'horror Mike Flanagan. Flanagan è diventato una delle voci più influenti del genere horror negli ultimi anni. Gli Amazon MGM Studios stanno sviluppando un adattamento del celebre romanzo di Stephen King, realizzato dal maestro ... (Movieplayer.it)

Mike Flanagan realizzerà una serie tv sul romanzo Carrie - Amazon MGM Studios descrive la serie tv come una “reinterpretazione audace e attuale” della storia, incentrata sulla studentessa delle superiori Carrie White, che ha trascorso la sua vita in isolamento sotto il controllo di una madre autoritaria. La conferma di questa notizia è arrivata quest’oggi attraverso un articolo del the Hollywood Reporter. (Universalmovies.it)

Carrie : Mike Flanagan al lavoro su una serie per Amazon - . Ha ricevuto notevoli elogi per i suoi programmi TV “The Haunting of Hill House“, “Midnight Mass” e “The Fall of the House of Usher” su Netflix, così come per film come “Doctor Sleep” e “Gerald’s Game“, un altro adattamento del romanzo di King. Mike Flanagan adatterà Carrie di Stephen King Flanagan è diventato una delle voci più influenti nel genere horror degli ultimi anni. (Cinefilos.it)