Thesocialpost.it - Calciatore perde tre dita dopo aver raccolto un petardo: “Pensavo fosse un fumogeno, poi è esploso”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un terrificante incidente si è verificato in Belgio durante una partita di calcio. Il giocatore Fabio Schifano ad un certo punto della gara hada terra quello che sembrava unlanciato in campo da un tifoso. Ma invece si trattava di un Cobra 6, un’arma pirotecnica pesante che ha la potenza di una bomba a mano. Ilin mano alproprio mentre lo stava portando fuori dal campo staccandogli di netto tredi una mano.Leggi anche: Mbappé e l’accusa di violenza, dalla Francia emergono nuovi particolari Un tragico destino quello toccato in sorte a Fabio Schifano che, durante la partita vinta per 4-0 dalla sua squadra, il KSCT Menen, contro l’SK Zillebeke, nel match valido per la 4a divisione provinciale C belga, aveva persino segnato due gol. Ma non solo, perché quel giorno l’atleta festeggiava anche il suo compleanno.