Bentornata Arconatese Livieri finalmente sorride

(Di martedì 22 ottobre 2024) di Luca di Falco ARCONATE (Milano) Dopo il primo successo a Vigasio, nel veronese, l’mostra importanti segnali di ripresa nel girone B della serie D. La squadra del tecnico Giovanni, che nello scorso turno in coincidenza con il ritorno al comunale di via delle Vittorie ad Arconate aveva rotto il ghiaccio in classifica con il primo punto, èripartita dopo un avvio shock, in cui aveva raccolto una serie di sconfitte assolutamente non preventivate per un club che in questi anni è sempre stato positivo protagonista nel quarto campionato nazionale per importanza. Ora, nel turno infrasettimanale casalingo di domani contro il Ciliverghe, gli oroblù hanno dunque l’opportunità di poter dare un seguito positivo al proprio cammino per risollevarsi ulteriormente in classifica.