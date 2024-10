Atp di Vienna Berrettini-Sonego | è il derby azzurro per gli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Dopo i successi di Matteoe Flavio Cobolli,italiano oggi all’Atp 500 di2024. In programma il match inedito tra Lorenzo Musetti e Lorenzo. Tra i due azzurri non ci sono precedenti a livello di circuito Atp, nonostante abbiano più volte giocato insieme in doppio. Match particolare anche quello che affronterà Luciano Darderi che si troverà di fronte l’idolo di casa Domimic Thiem. L’austriaco riceverà infatti il tributo del pubblico in quello che sarà l’ultimo torneo della sua carriera. Quando e dove vederlo in tv La sfida tra Darderi e Thiem sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle 14.00 dopo Struff-De Minaur e Tiafoe-Norrie, ed inizierà non prima delle 18.00. L’incontro trae Musetti è il quarto match sul campo centrale.