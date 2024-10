Atalanta-Celtic, Pasalic: “Partita importante, possiamo fare step verso qualificazione” (Di martedì 22 ottobre 2024) “Negli anni passati abbiamo giocato tante partite importanti, domani è una di quelle. Abbiamo fatto bene nelle prime due giornate, domani speriamo di vincere e fare uno step avanti verso la qualificazione“. Così Mario Pasalic in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Celtic, valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025. Il centrocampista è reduce dal 50esimo gol in Serie A, diventando il miglior marcatore croato nel nostro campionato: “Cerco sempre di fare il bene della squadra, poi quando arrivano questi risultati storici è sempre bello, soprattutto vedendo che ci sono tanti grandi giocatori e soprattutto attaccanti. Sono orgoglioso, spero di fare ancora tanti gol a partire da domani. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Negli anni passati abbiamo giocato tante partite importanti, domani è una di quelle. Abbiamo fatto bene nelle prime due giornate, domani speriamo di vincere eunoavantila“. Così Marioin conferenza stampa alla vigilia di, valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025. Il centrocampista è reduce dal 50esimo gol in Serie A, diventando il miglior marcatore croato nel nostro campionato: “Cerco sempre diil bene della squadra, poi quando arrivano questi risultati storici è sempre bello, soprattutto vedendo che ci sono tanti grandi giocatori e soprattutto attaccanti. Sono orgoglioso, spero diancora tanti gol a partire da domani.

