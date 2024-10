Aston Villa-Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2024/2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma e come vedere in tv Aston Villa-Bologna, partita valida per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Prosegue il percorso europeo della squadra di Italiano che, dopo il pareggio contro lo Shakhtar e la sconfitta di Anfield contro il Liverpool, è attesa da un’altra trasferta in Inghilterra, stavolta a Birmingham, contro un’altra squadra di altissimo livello. La formazione di Emery, infatti, ha cominciato alla grande il proprio torneo, vincendo sua contro lo Young Boys che, soprattutto, con il Bayern Monaco. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di martedì 22 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. Aston Villa-Bologna oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ile come vedere in tv, partita valida per la terza giornata della. Prosegue il percorso europeo della squadra di Italiano che, dopo il pareggio contro lo Shakhtar e la sconfitta di Anfield contro il Liverpool, è attesa da un’altra trasferta in Inghilterra, stavolta a Birmingham, contro un’altra squadra di altissimo livello. La formazione di Emery, infatti, ha cominciato alla grande il proprio torneo, vincendo sua contro lo Young Boys che, soprattutto, con il Bayern Monaco. Il fischio d’inizio è inalle ore 21:00 di martedì 22 ottobre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile intv e in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv.in tv:SportFace.

Bologna - con l’Aston Villa per riscattare il campionato : Italiano sogna il colpaccio a Birmingham. Ecco il dubbio di formazione - L’avversario è tra i più temibili d’Europa poiché l’Aston Villa è terzo in Premier League a -4 dal Manchester City capolista ed è a […]. Al Villa Park, il Bologna cercherà di scardinare la difesa di una delle squadre più in forma d’Europa Il Bologna di Vincenzo Italiano vivrà una notte per cuori forti a Birmingham. (Calcionews24.com)

Un’impresa per rilanciarsi : il Bologna di Italiano all’esame Aston Villa a Birmingham - L’ex allenatore viola ha raggiunto due volte la finale di Conference League e pur perdendo due volte su due l’ultimo atto del terzo torneo Uefa ha dimostrato di avere una buona mentalità europea. L’Aston Villa non è riuscito a segnare solamente in una delle ultime 33 partite casalinghe delle competizioni UEFA. (Sportface.it)

Aston Villa-Bologna - dove vederla in TV e streaming : probabili formazioni - Aston Villa-Bologna si gioca alle 21:00 al Villa Park di Birmingham per il 3° turno del girone unico di Champions League. Diretta in esclusiva a pagamento su Sky in TV e su NOW e SkyGo in streaming.Continua a leggere . (Fanpage.it)