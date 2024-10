Gaeta.it - Anpas celebra 120 anni di impegno nella protezione civile con eventi illuminati in arancione

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 24 ottobre rappresenta una data significativa per l’Italia: si festeggiano i 120dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze . A questoversario si uniscono lezioni in diverse città delle Marche, dove i volontari della regione, attivi in 43 associazioni, svolgono un lavoro inestimabile per la comunità. In questa occasione, i monumenti e i luoghi simbolo delle città marchigiane sarannodi, un colore che simboleggia solidarietà, inclusione e speranza. L’importanza dinelle marcherappresenta una delle realtà più importanti nel panorama del volontariato italiano, con una storia che affonda le radici nel 1903. Nelle Marche, particolarmente, l’associazione è un punto di riferimento per i servizi di assistenza e soccorso, grazie all’di circa 5.000 volontari.