Annalisa Minetti, Giusva e Diba all'Angelini per Chieti-Termoli (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo Aka 7even e Riccardo Fogli, tocca ad Annalisa Minetti. Allo stadio Angelini sarà infatti lei la star del pregara di Chieti-Termoli, match che segue l'infrasettimanale di Fermo. "Siamo profondamente onorati e orgogliosi di annunciare che domenica prossima avremo l'incredibile privilegio di

A Lucera 'Concerto al buio con note illuminate' di Annalisa Minetti e Melos Orchestra - Il 18 ottobre alle 21 al Teatro dell’Opera di Lucera si creerà un’atmosfera unica grazie al ‘Concerto al buio...con note illuminate’. Protagonisti saranno Annalisa Minetti e la Melos Orchestra, diretta dal maestro Francesco Finizio, che guideranno il pubblico in un viaggio sensoriale... (Foggiatoday.it)

“Side by side Run” - la corsa che abbatte le differenze ideata da Annalisa Minetti - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: 2020 a tutto sport: gli appuntamenti dell’anno . senza precedenti ideato da Annalisa Minetti con Fulvio Matteoni (cofondatore dell’associazione culturale Side by Side) e organizzato da ACSI, ente di promozione. (Webmagazine24.it)

“Side by side Run” - la corsa che abbatte le differenze ideata da Annalisa Minetti - Per cui il significato va oltre, non ci sono barriere sociali, veramente complimenti… pelle, nazionalità, disabilità, orientamenti politici, abbiamo bisogno di questo nello sport sotto tutti i punti di vista. ROMA – Si terrà a Roma il prossimo 13 ottobre “Side by side Run”, la corsa che abbatte le differenze e celebra la diversità, evento sportivo senza precedenti ideato da Annalisa Minetti con ... (Lopinionista.it)