Anci | Bettini Pd ' Sala? Non replico mi si lasci in pace almeno nel giorno del mio compleanno'

Roma, 22 ott (Adnkronos) - "Non rispondo alle dichiarazioni di Sala, basate su resoconti non veri di qualche quotidiano. Non rispondo, perché sarebbe davvero negativo e autolesionista rompere oggi un amplissimo fronte democratico dei Sindaci italiani, permettendo alla destra estrema di essere decisiva nell'elezione della presidenza dell'Anci". Lo dice Goffredo Bettini, sulla scelta dei vertici Anci, replicando al sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha detto "la cosa che non funziona è che una decisione del genere venga presa nel salotto di casa Bettini". "Ci sono due candidati di altissimo livello. Lo Russo, Sindaco di Torino e Manfredi, Sindaco di Napoli. Il confronto deve essere, quindi, sereno, ragionato e costruttivo. Conosco Manfredi da tanti anni ed è fuori dal mondo pensare che possa accettare investiture improprie e dall'alto -prosegue il dirigente del Pd-.

