Ambra Angiolini e Damiano Michieletto, red carpet d'amore alla Festa del Cinema di Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) L'attrice e il regista hanno sfilato complici alla première di Eterno Visionario, più affiatati che mai. Quasi coetanei, con alle spalle storie sentimentali importanti, non si sa quando si siano conosciuti, ma forse a far da Cupido potrebbe essere stato l'ambiente lavorativo

“Ambra Angiolini ha ritrovato l’amore” : ecco chi è Andrea Bosca e come si sono conosciuti - Una delle prime tracce di questa nuova relazione sentimentale, Ambra l’aveva più o meno volontariamente data su Instagram lo scorso marzo, dove in una foto postata apprezza la vicinanza di due colleghi sul set della fiction. . Ambra, invece, esce dalla burrascosa relazione con l’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, e dal matrimonio con Francesco Renga con cui ha avuto due figli, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ambra Angiolini sta con Damiano Michieletto? L’uscita insieme sul red carpet - Tra i due è sembrata esserci una buona intesa, anche se non si è visto nessun bacio né sono ancora arrivate conferme ufficiali sulla relazione. Risale al 2021, invece, la rottura con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini Fan Page (@ambra_angiolini_fanpage_) Michieletto, 49 ... (Tpi.it)

“Col nuovo fidanzato”. Ambra Angiolini sorprende tutti : abbracci e sorrisi col volto noto del cinema - Nonostante lei preferisca sempre mantenere il massimo riserbo, stavolta sembra essersi mostrata insieme a colui che sarebbe il nuovo fidanzato. L’ultima relazione amorosa nota della donna era quella con Andrea Bosca. . Si sono stretti in un abbraccio, si sono tenuti per mano e hanno sorriso, guardandosi dritto negli occhi con un atteggiamento che per molti fa pensare solo all’innamoramento. (Caffeinamagazine.it)