Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, due persone trascinate dalla frana. Gli episodi estremi tra Reno e Samoggia

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Scuole, chiese, strade, palestre, argini, ponti, stazioni, aziende e caserme. Trail nubifragio di sabato notte non ha risparmiato niente e nessuno. Centinaia di famiglie da giorni spalano fango e trasportano in strada oggetti e ricordi trasformati in masserizie. distretto ca d'oro allagato Rabbia, stupore e solidarietà si mescolano al sudore di sportivi accorsi ad asciugare i parquet delle palestre di Calderino, Casalecchio e Zola. Dei fedeli impegnati a raccogliere acqua e fango che hanno invaso le chiese di Riale e di Ceretolo.a San Lazzaro,Ponticella al Farneto: le immagini della devastazione Sasso Marconi e Crespellano Di docenti e bidelli in soccorso di aule e laboratori dell'alberghiero di Crespellano.