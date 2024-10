Verona, indagato poliziotto che ha sparato e ucciso Moussa Diarra (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – indagato per eccesso colposo di legittima difesa il poliziotto che ha causato la morte di Moussa Diarra, il giovane che a Verona aveva aggredito alcuni agenti nella zona della stazione veronese. "Sono personalmente a disposizione per la tutela morale, legale e ogni forma di assistenza per l’agente della Polizia di Stato", afferma il Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –per eccesso colposo di legittima difesa ilche ha causato la morte di, il giovane che aaveva aggredito alcuni agenti nella zona della stazione veronese. "Sono personalmente a disposizione per la tutela morale, legale e ogni forma di assistenza per l’agente della Polizia di Stato", afferma il

Poliziotto indagato per eccesso colposo di legittima difesa dopo la sparatoria a Verona - Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato a questa fatale interazione. L’episodio, avvenuto presso la stazione di Verona, ha visto il giovane aggredire con un coltello alcuni agenti, i quali hanno risposto a questa minaccia in modo estremo. Renzi ha citato la necessità di risolvere problemi pratici come il funzionamento degli orari dei ... (Gaeta.it)