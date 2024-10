Una domenica diversa per il quartiere Piave: bancarelle e animazione su tutta la via (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per una giornata il transito delle automobili è stato sostituito dalle famiglie a passeggio tra bancarelle e attività di animazione. domenica 20 ottobre si è svolto il primo appuntamento della festa di via Piave "winter edition", un'occasione di svago per i mestrini e anche per vivere la città in Veneziatoday.it - Una domenica diversa per il quartiere Piave: bancarelle e animazione su tutta la via Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Per una giornata il transito delle automobili è stato sostituito dalle famiglie a passeggio trae attività di20 ottobre si è svolto il primo appuntamento della festa di via"winter edition", un'occasione di svago per i mestrini e anche per vivere la città in

